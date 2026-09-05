До полустони человек эвакуировали из Харьковской области

Порядка 50 человек удалось эвакуировать с территории Харьковской области с начала 2026 года. Об этом рассказал глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев.
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