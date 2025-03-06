С каким багажом Россия вернется в число мировых авиадержав

Перекрытие воздушных трасс через русский Север приносит гигантские убытки и нам, и всему миру Анатолий Журин На фото: многоцелевой самолет-амфибия Бе-200 (Фото: Марина Лысцева/ТАСС) 35 лет назад — 16 февраля 1990 года — был подписан меморандум об открытии новых международных воздушных маршрутов между СССР и США через Северный Ледовитый океан, советское воздушное пространство в Юго-Восточную Азию и обратно.