Тиафо впервые за долгое время победил Медведева на US Open

Для Тиафо эта победа стала пятой подряд над соперниками из топ-10 мирового рейтинга. Эта серия стартовала в Галле, где он по пути к титулу обыграл трёх игроков десятки.
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