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Регионы России

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Тиафо впервые за долгое время победил Медведева на US Open

Тиафо впервые за долгое время победил Медведева на US Open

Для Тиафо эта победа стала пятой подряд над соперниками из топ-10 мирового рейтинга. Эта серия стартовала в Галле, где он по пути к титулу обыграл трёх игроков десятки.

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