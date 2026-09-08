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Регионы России

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СК РФ возбудил дело после атаки ВСУ на жилые дома в Саратовской области

СК РФ возбудил дело после атаки ВСУ на жилые дома в Саратовской области

Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по факту террористического акта после атаки Вооружённых сил Украины на жилые объекты в Саратовской области.

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