Латвийские пограничники и «сербский снайпер»: история изгнания и возвращения Ирина ВальковаНедавняя история супругов Игоря и Эльвиры Базаджи, прочно связанных с Россией, но вынужденных вернуться в Европу через Латвию, стала ярким примером того, как геополитические реалии порой превращаются в личные трагедии.
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