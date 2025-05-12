Латвийские пограничники и «сербский снайпер»: история изгнания и возвращения Ирина ВальковаНедавняя история супругов Игоря и Эльвиры Базаджи, прочно связанных с Россией, но вынужденных вернуться в Европу через Латвию, стала ярким примером того, как геополитические реалии порой превращаются в личные трагедии.