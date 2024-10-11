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"Русская община" под ударом со всех сторон. Теперь ее осудил чеченский омбудсмен

"Русская община" под ударом со всех сторон. Теперь ее осудил чеченский омбудсмен

Очень странная ситуация развивается вокруг защитников русских граждан.

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Комментарии
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тн
татьяна неструева
власть  помогает   мигрантам ей не  до русского народа .
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