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Царьград

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Who What Wear: Мода 1990-х вернулась в тренды этой осенью

Who What Wear: Мода 1990-х вернулась в тренды этой осенью

Этой осенью модные тренды 1990-х годов возвращаются, вдохновляя инфлюэнсеров. В центре внимания стиль героинь фильмов «Вам письмо» с Патрицией Эдем и Кэтлин Келли, сыгранной Мег Райан, чьи образы вновь становятся популярными среди блогерш.

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