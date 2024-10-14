Автоэксперт Кадаков: заранее перейти на зимнюю резину критично важно

Россиянам пора задуматься о замене резины на колесах автомобилей на зимнюю. Если весной водители опоздают с этим на пару недель, то осенью критично важно сделать все вовремя, а лучше – заранее, считает автоэксперт главред журнала "За рулем" Максим Кадаков.