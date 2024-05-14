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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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На 30 см выше критической отметки. Как пройдет вторая волна паводка на Алтае

На 30 см выше критической отметки. Как пройдет вторая волна паводка на Алтае

Вторая волна паводка может набрать силу в Алтайском крае меньше чем через неделю Уровень воды в реке Оби в районе Барнаула может превысить критическую отметку на 30 сантиметров во время второй волны паводка в Алтайском крае.

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