На 30 см выше критической отметки. Как пройдет вторая волна паводка на Алтае

Вторая волна паводка может набрать силу в Алтайском крае меньше чем через неделю Уровень воды в реке Оби в районе Барнаула может превысить критическую отметку на 30 сантиметров во время второй волны паводка в Алтайском крае.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии