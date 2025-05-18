Слабеющий Трамп: насколько это выгодно России?

События последних недель и месяцев однозначно указывают на то, что к власти в Соединённых Штатах пришёл не просто эксцентричный бизнесмен, а слабеющий старец, не принципиально отличающийся от своего предшественника.
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