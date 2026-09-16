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Суд признал отказ от наследства 97-летнего ветерана войны недействительным

В Москве городской суд оставил в силе решение районного суда, признавшего недействительным отказ от наследства, который подписал 97-летний ветеран Великой Отечественной войны Николай Кизюн.

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