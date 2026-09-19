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Царьград

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Возвращение генерала-Армагеддона. Онуфриенко спекулировать не стал: "Изменения назрели"

Возвращение генерала-Армагеддона. Онуфриенко спекулировать не стал: "Изменения назрели"

После первых слухов о возвращении генерала-Армагеддона Сергея Суровикина из Африки, появились и новые подробности того, какую должность он мог бы получить и в полной мере реализовать себя, привнеся новый опыт в одну из самых важных частей ВС России.

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