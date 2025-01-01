Президент Кот-д'Ивуара объявил о необходимости закрытия в стране французских военных баз Правительство Кот-д'Ивуара приняло решение о выводе французских войск.
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Президент Кот-д'Ивуара объявил о необходимости закрытия в стране французских военных баз Правительство Кот-д'Ивуара приняло решение о выводе французских войск.
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