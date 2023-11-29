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Мощный штурм на артёмовском направлении: десантники уничтожают боевиков ВСУ (ВИДЕО)

Мощный штурм на артёмовском направлении: десантники уничтожают боевиков ВСУ (ВИДЕО)

Российские десантники уничтожают боевиков ВСУ в ходе мощного штурма на артемовском направлении. Подразделение ВДВ при поддержке бронетехники и артиллерии пошли в наступление на позиции противника, подавив его.

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