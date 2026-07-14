Премьер Польши высказался о передаче Украине ракет для Patriot

Польша пока не собирается передавать Украине дополнительные ракеты для систем ПВО Patriot. Об этом по итогам встречи «коалиции желающих» в Париже заявил польский премьер-министр Дональд Туск, передает ТАСС.
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