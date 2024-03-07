Samsung начнёт выпускать твердотельные аккумуляторы с увеличенной на 40 % плотно...

Samsung начнёт выпускать твердотельные аккумуляторы с увеличенной на 40 % плотностью хранения энергии с 2027 годаАвтопроизводители и поставщики тяговых аккумуляторов активно занимаются разработкой батарей нового типа с твердотельным электролитом, которые призваны увеличить плотность хранения энергии и тем самым либо снизить массу транспортного средства, либо увеличить дальность хода без подзарядки.