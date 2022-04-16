Воспитанники Тюменского ПКУ приняли участие в интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?»

Воспитанники Тюменского ПКУ приняли участие в интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?»

В ходе игры участники продемонстрировали свои знания о космосе, умение логически и нестандартно мыслить.

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