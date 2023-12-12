"Космический бизнес должен работать как сеть шаурмятен", или конец эпохи космических стартапов

SpaceDotBiz публикует интересное интервью с Гейбом Доминосиело (вторая часть выйдет через неделю). Гейб является соучредителем компании Umbra Space, поставщика радиолокационных изображений высокого разрешения с синтезированной апертурой (SAR).
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