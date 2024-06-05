😢 В Крыму произошло ДТП с двумя легковушками: погиб мужчина Вечером 4 июня в Черноморском районе столкнулись Chevrolet Lanos и ВАЗ-2107, сообщает пресс-служба МЧС Крыма.
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😢 В Крыму произошло ДТП с двумя легковушками: погиб мужчина Вечером 4 июня в Черноморском районе столкнулись Chevrolet Lanos и ВАЗ-2107, сообщает пресс-служба МЧС Крыма.