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Наш потерянный мир

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Хегсет: дополнительные ассигнования нужны ВС США, а не Украине

Хегсет: дополнительные ассигнования нужны ВС США, а не Украине

США должны выделять дополнительные бюджетные средства американским вооруженным силам, а не Киеву. Об этом заявил на слушаниях в сенатском комитете по ассигнованиям шеф Пентагона Пит Хегсет, трансляцию ведет Associated Press.

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