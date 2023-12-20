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Свежие комментарии

Наследников участников СВО могут освободить от пошлины за недвижимость

Российское правительство поддержало законопроект депутатов Госдумы с поправками в Налоговый кодекс, в соответствии с которым предлагается освободить наследников участников СВО от выплаты пошлины за недвижимость.

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