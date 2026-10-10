Рабочие Путиловской судостроительной верфи изготавливают снаряды. Петроград, 1915 г. Фото: ЦГАКФФД Санкт-Петербурга / «История России в фотографиях»Первый кризис российского капитализма, который развернулся в России в 1916 году и в дальнейшем сопровождался военной интервенцией союзников по Антанте, предотвратила Русская Красная ар.
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