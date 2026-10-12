Антидепрессанты «отключают» радость жизни: почему они могут лишить секса и добавить килограммы

Антидепрессанты — это не волшебная таблетка от всех бед. Они могут подарить облегчение, но зачастую приносят с собой неожиданные «подарки» в виде лишних килограммов, потери интереса к жизни и даже проблем в интимной сфере.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ТВ Звонки Путина Сту...
- Путин обсудит меж...
- ВА Заявление Евроком...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым