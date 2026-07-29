Парламентская г...
НовостиПолитикаОбщество В мире Происшествия ЭкономикаКультура
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Парламентская газета

1 146 подписчиков

Прививки и профилактика: как подготовиться к сезону гриппа

Прививки и профилактика: как подготовиться к сезону гриппа

Летом заболеваемость респираторными инфекциями закономерно снижается. Согласно еженедельному национальному бюллетеню, с 8 по 14 июня заболеваемость упала до 25,9 случая на 10 тысяч человек — это на 32,9 процента ниже эпидемического порога.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии