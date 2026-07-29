Прививки и профилактика: как подготовиться к сезону гриппа

Летом заболеваемость респираторными инфекциями закономерно снижается. Согласно еженедельному национальному бюллетеню, с 8 по 14 июня заболеваемость упала до 25,9 случая на 10 тысяч человек — это на 32,9 процента ниже эпидемического порога.