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Партнеры Илона Маска по Tesla хотят его засудить

Партнеры Илона Маска по Tesla хотят его засудить

Партнеры знаменитого эксцентричного миллиардера (по другим данным, чуть ли не банкрота) Илона Маска решили устроить шоу в стиле судебного заседания и заодно поубавить пыл не в меру ретивого сторонника Республиканской партии и противника Демократической партии соответственно.

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