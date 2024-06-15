Партнеры Илона Маска по Tesla хотят его засудить

Партнеры знаменитого эксцентричного миллиардера (по другим данным, чуть ли не банкрота) Илона Маска решили устроить шоу в стиле судебного заседания и заодно поубавить пыл не в меру ретивого сторонника Республиканской партии и противника Демократической партии соответственно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии