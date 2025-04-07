Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Белорусы задержали на границе с Польшей огромную партию взрывчатки, которую везли в Россию

Белорусы задержали на границе с Польшей огромную партию взрывчатки, которую везли в Россию

Отмечается, что партия взрывчатки - крупнейшая в истории Белоруссии.Нашпигованный взрывчаткой микроавтобус Mercedes Sprinter с молдавскими номерами следовал из Литвы через польско-белорусскую границу в Российскую Федерацию.

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Комментарии
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Виктор Полуэктов
На фронтах успехов нет, в политике тоже без побед-побед против России. Так что остаются громкие теракты. Усилия уже предпринимаются.
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14 час.
Eduard
Крымский мост взрывать мобрались!
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13 час.
НС
Наталья Середа
Надо было пропустить и отслеживать до получателя
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12 час.
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