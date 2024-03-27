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Как получить эффекты реки Стикс в Fortnite

Как получить эффекты реки Стикс в Fortnite

Легендарный король Мидас вернулся в Fortnite и имеет несколько запросов к игрокам в магазине. Чтобы выполнить квест «Восстание Мидаса», игрокам необходимо знать, как получить эффект реки Стикс в Fortnite, и мы здесь, чтобы предоставить это.

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