Как получить эффекты реки Стикс в Fortnite

Легендарный король Мидас вернулся в Fortnite и имеет несколько запросов к игрокам в магазине. Чтобы выполнить квест «Восстание Мидаса», игрокам необходимо знать, как получить эффект реки Стикс в Fortnite, и мы здесь, чтобы предоставить это.