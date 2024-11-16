Причины пожара в приюте подмосковного Одинцово: предварительные версии Евгения КомароваВечером 15 ноября поступило сообщение о пожаре в садовом товариществе «Горицвет», расположенном между поселком Горки-10 и Звенигородом в Одинцовском округе.
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