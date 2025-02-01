В Республике Татарстан трое местных жителей предстанут перед судом по обвинению в совершении преступлений коррупционного характера

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан завершено расследование уголовных дел в отношении бывшего завсектором отдела Исполнительного комитета Мамадышского муниципального района и двух местных жителей обвиняемых, в зависимости от роли каждого, в совершении преступлений, предусмотренных ч.
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