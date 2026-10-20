У учеников школы №84 в Петербурге уроки начались позже из-за подозрительного предмета. Их не впускали внутрь, пока полиция не осмотрела обстановку.
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