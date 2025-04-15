Мамиашвили назвал бурей в стакане политизацию смены гражданств спортсменами

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили прокомментировал aif.ru ситуацию вокруг смены гражданства российскими спортсменами, отметив, что попытки придать этому политический оттенок являются искусственными.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии