Рамзан Кадыров попросил Александра Бастрыкина аккуратнее говорить об исламе

АЮ

Александр Юткин

А обесчещенные девушки - потом. Этак Бастрыкина ещё и в еретики запишут, и в диссиденты. Но он не религиозный спор или обсуждение моды затеял. Над Белоусовым за пиджак и что не в сапогах хихикают. Речь уже идет о безопасности государства. Его бы не одергивать, а поддержать надо.