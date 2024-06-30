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Рамзан Кадыров попросил Александра Бастрыкина аккуратнее говорить об исламе

Рамзан Кадыров попросил Александра Бастрыкина аккуратнее говорить об исламе

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал слова председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина об участниках терактов в России.

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Комментарии
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АЮ
Александр Юткин
А обесчещенные девушки - потом. Этак Бастрыкина ещё и в еретики запишут, и в диссиденты. Но он не религиозный спор или обсуждение моды затеял. Над Белоусовым за пиджак и что не в сапогах хихикают. Речь уже идет о безопасности государства. Его бы не одергивать, а поддержать надо.
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