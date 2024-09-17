Подозреваемый в покушении на Трампа не успел открыть огонь по политику

Подозреваемый в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа Райан Уэсли Раут не видел политика и не успел открыть огонь по нему, сообщил исполняющий обязанности директора Секретной службы США Рональд Роу во время пресс-конференции 16 сентября.