Подозреваемый в покушении на Трампа не успел открыть огонь по политику

Подозреваемый в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа Райан Уэсли Раут не видел политика и не успел открыть огонь по нему, сообщил исполняющий обязанности директора Секретной службы США Рональд Роу во время пресс-конференции 16 сентября.
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