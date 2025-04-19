Энрике о работе в «ПСЖ»: «Не считаю себя успешным. Я здесь, чтобы написать историю и выиграть Лигу чемпионов»

Испанский специалист возглавляет команду с июля 2023 года. Под его руководством парижане дважды выиграли чемпионат Франции, включая досрочную победу в этом сезоне.
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