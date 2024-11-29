На Западе забеспокоились о стремлении Трампа навязать Украине «катастрофическую сделку»

Западные страны-партнеры Украины обеспокоены, что избранный президент США Дональд Трамп может быть настолько заинтересован в скором завершении конфликта, что может навязать Киеву «катастрофическую сделку» с Москвой на невыгодных условиях.
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