Британский телеканал Sky News опубликовал интервью с нелегитимным президентом Украины Владимиром Зеленским, в котором он предлагает завершить конфликт в обмен на вступление остатков страны в Североатлантический альянс.
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