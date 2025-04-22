Квартира подождет: большинство россиян отложили покупку жилья из-за недоступности ипотеки

Средняя стоимость квартиры в России сейчас составляет около 10 миллионов рублей. Учитывая, что первоначальный взнос по ипотеке обычно составляет 30%, для покупки жилья в кредит потребуется 7 миллионов рублей.
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