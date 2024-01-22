Следователи СК ходатайствуют об аресте Блиновской. В связи с неоднократными нарушениями избранной ранее меры пресечения в виде домашнего ареста, ее просят заключить под стражу, как сообщает Следственный комитет России.
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