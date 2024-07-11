Матвиенко считает полезным обмен опытом по борьбе с санкциями в БРИКС

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила активнее обмениваться законодательным опытом в создании нормативных актов, направленных на снижение отрицательных последствий санкций и внешнего вмешательства в суверенные вопросы стран БРИКС.
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