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Daily Storm

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В Новотроицке один человек погиб при взрыве на канализационной насосной станции

В Новотроицке один человек погиб при взрыве на канализационной насосной станции

По последним данным, пять рабочих остаются под заваламиОдин человек погиб при обрушении на насосной станции в Новотроицке Оренбургской области.

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