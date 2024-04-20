На ремонт дорог в Петербурге выделят более 7 миллиардов рублей

Госзаказ власти города разместили на портале госзакупок Городская дирекция транспортного строительства Петербурга разместила государственный заказ на портале госзакупок на сумму 7, 2 млрд рублей, пишет 78.
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