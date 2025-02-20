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Депутат Чаплин: дачникам с 1 марта дадут три года на освоение участков

Депутат Чаплин: дачникам с 1 марта дадут три года на освоение участков

Российским дачникам с 1 марта 2025 года дадут три года для уборки мусора и избавления от высоких сорняков на участке, в противном случае есть риск лишиться земли, предупредил депутат Госдумы и глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в разговоре с интернет-изданием News.

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