МЧС предупредило россиян об использовании света

В МЧС рассказали, что нельзя делать при пользовании приборами, которые дают свет в квартире. В век электричества россиянам следует помнить о нескольких элементарных правилах обращения с осветительными приборами, которые позволят не допустить воспламенения в квартирах, а также ударов тока.
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