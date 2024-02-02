МЧС предупредило россиян об использовании света

В МЧС рассказали, что нельзя делать при пользовании приборами, которые дают свет в квартире. В век электричества россиянам следует помнить о нескольких элементарных правилах обращения с осветительными приборами, которые позволят не допустить воспламенения в квартирах, а также ударов тока.