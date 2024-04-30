Банановые маффины с орехами

Маффины – универсальная выпечка. Они великолепны как часть завтрака в выходные дни или для перекуса на бегу, их можно быстро испечь, когда на пороге гости, или побаловать себя, когда просто хочется чего-нибудь вкусного к чаю.
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