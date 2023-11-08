«Металлоинвест» Усманова подал в суд на ЦБ Грузии и Liberty Bank

Швейцарская компания, входящая в группу «Металлоинвест» Алишера Усманова, подала в суд на грузинский Liberty Bank, а также местный ЦБ, Национальный банк Грузии (НБГ), пишет издание Business Media (BMG) со ссылкой на заявление юридической фирмы MKD Law, которая представляет интересы истца в суде.