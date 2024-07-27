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Царьград

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Всё дело в ценах на товары. Почему ЦБ делает деньги дорогими и увеличивает ключевую ставку

Всё дело в ценах на товары. Почему ЦБ делает деньги дорогими и увеличивает ключевую ставку

На июльском заседании ЦБ решил поднять ставку до 18% годовых‚ это приведёт к ещё большему росту ставок по кредитам и депозитам.

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