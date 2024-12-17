В Сирии сообщили о переговорах с Россией по военным базам

Сирия ведет переговоры с Россией по вопросу сохранения двух российских баз на территории страны. Об этом пишет The Times со ссылкой на неназванного советника лидера группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ; признана террористической и запрещена в России) Абу Мухаммада аль-Джулани.