В Приморском крае зарегистрировано 16 природных возгораний

В Приморском крае зафиксировано 16 природных пожаров, восемь из которых действующие. Об этом 2 марта сообщили в пресс-службе регионального министерства по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий.