Медведев о том, что бывший №8 Норри опустился в конец топ-100: «Это теннис, бывает. Когда ты несеяный, то сразу попадаешь на сильных людей»

Он обыграл британца 6:4, 6:2 и повел в личке 4:0. – На самом деле, здесь как-то все время непросто играть, и поэтому как раз таки тот, кто поймает уровень тенниса в данную конкретную неделю, может выиграть турнир, как я сделал два года назад.