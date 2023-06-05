Платье скроет лишнее: какие модели выбирать тем, кто не успел похудеть к лету Марина ОнегинаПрактически каждый год многие из нас наступают на одни и те же грабли: поздно осознают, что лето наступило, а фигура не приведена в порядок.
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